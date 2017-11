Com repertório carregado de soul, Pedra Bruta faz show no Gloria Bar

Os goianos da banda Pedra Bruta se apresentam nesta quinta-feira, a partir das 19 horas, no Gloria Bar e Restaurante. Juntos desde abril, Fernando Turchetto, Lucas Emanuel, Fernando Lucas e Brunno Prudente tocam na noite apresentando versões lapidadas de músicas que ficaram eternizadas na lembrança de quem é apaixonado pelas improvisações do soul.

No repertório do show no Gloria, canções em inglês, espanhol e português que trazem, entre vários nomes, letras de Mano Chao, Red Hot Chilli Peppers, Amy Winehouse, Gorillaz, Gnarls Barkley e Jamiroquai. Além da banda, o Dj Thiago Jesus toca uma seleção de jazz com pitadas de brasilidade. O couvert artístico custa R$ 10. Mais informações: 3224-9033. Rua 101, nº 435, Setor Sul.