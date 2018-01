Com preços promocionais por 48h, Safadão Sunset Goiânia inicia venda de ingressos no dia 1°

O cantor Wesley Safadão trará a Goiânia no próximo dia 17 de março o Safadão Sunset, festa que será realizada no estacionamento do estádio Serra Dourada e contará ainda com shows de Jonas Esticado e Gabriel Diniz.

As vendas dos ingressos para o evento terão início nesta quinta-feira (1°), às 14h. Durante os dois primeiros dias de comercialização, valores promocionais ficarão à disposição dos interessados.

Em 2017, a festa comandada por Safadão na capital goiana ocorreu na Pecuária e contou com a participação de Israel Novaes, Pacheco e JetLag Music.

SERVIÇO

Safadão Sunset Goiânia

Atrações: Wesley Safadão, Jonas Esticado e Gabriel Diniz

Data: sábado, 17 de março

Local: Estacionamento do Estádio Serra Dourada (Av. Fued José Sebba, 1170 - Jardim Goiás)

Horário: a partir das 15h

Ingressos: disponíveis a partir do dia 1° de fevereiro (48 horas com preços promocionais)

Pontos de vendas: Loja VillaMix Buriti Shopping, Stand Villa Mix Flamboyant Shopping e Bahrem Bar & Restaurante

Vendas de lounge: Barbearia Navalhett

Mais informações: www.ticmix.com.br