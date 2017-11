Com pratos à base de mandioca, Trindade realiza V Festival Gastronômico

O V Festival Gastronômico de Trindade, com pratos às base de mandioca, acontece a partir das 19h30 desta quinta-feira (30), até sábado (2), na Praça Constantino Xavier.

Os expositores irão apresentar 18 variedades entre pratos doces e salgados, por no máximo R$ 10 cada um. A novidade na apresentação dos pratos é a utilização de tigelas de barro produzidas por artesãos de Trindade. O visitante do festival terá duas opções: levar a tigela para casa ou devolvê-la após a degustação.

Quem abre o evento hoje é o Papai Noel, que chega na cidade para inaugurar a iluminação natalina. Já a programação musical do dia, conta com a apresentação do dueto Duo e, em seguida, show com a cantora Maíra. Nas apresentações das outras noites de festival, atrações como Rodrigo Mendes, Cláudia Garcia e Tom Chris e Banda Versário.



Programação:

►Quinta-Feira - 30/11

20h - Inauguração das Luzes de Natal



Shows:

1º da Noite - Hugo Kalev e Thiago Teles - Projeto Duo

2º da Noite - Maíra Lemos



►Sexta-Feira - 01/12

Shows:

1º da Noite - Rodrigo Mendes e Banda

2º da Noite - Cláudia Garcia e Banda



►Sábado - 02/12

Shows:

1º da Noite - Tom Chris

2º da Noite - Banda Versário