Com personagens femininas fundamentais, estreia 'Homem-Formiga e a Vespa'

Quem acompanha os filmes do Universo Cinematográfico Marvel (UCM) há de notar algo diferente e especial no título do mais novo lançamento da companhia, o terceiro deste ano. Homem-Formiga e a Vespa, dirigido por Peyton Reed e que estreia na próxima quinta, 5, é o primeiro longa do estúdio a conter o nome de uma super-heroína. Como disse a própria Vespa/Hope Van Dyne (...