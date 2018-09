Magazine Com personagens dignos de filme de terror, 'O Banquete' coloca em discussão a elite brasileira Filme de Daniela Thomas tem ousadia estética e faz retrato feroz da burguesia nacional

Na apresentação de O Banquete para uma plateia de convidados, em São Paulo, Daniela Thomas reconheceu que conhecia todo o mundo e estava entre amigos - "Vocês vão ser tolerantes com os defeitos do filme." Acrescentou que o grande desafio de O Banquete foi também o melhor presente que o filme lhe proporcionou - o trabalho com os atores. "Não estou querendo me comparar a...