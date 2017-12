Com mais de 275 mil seguidores, Lyn Slater é blogueira de moda aos 64 anos

Lyn Slater é um exemplo de que estilo nada tem a ver com idade. A professora norte-americana tem 64 anos e é dona do blog Accidental Icon, que possui um perfil no Instagram com 275 mil seguidores. Sua hashtag preferida é #AgeIsNotAVariable, ou seja, idade não é uma variável. "Eu não pretendia quebrar estas barreiras sobre a idade como as pessoas dizem que eu faço. Quando vou me vestir, não penso 'Olha, eu tenho 64 anos, será que deveria usar este vestido?'", ela explica em entrevista a Cosmopolitan norte-americana.

Antes de se tornar uma fashionista, Lyn se dedicou a estudar justiça criminal e trabalhou com meninas que se tornaram delinquentes juvenis. Mais tarde, se tornou PhD em assistência social e passou a dar aulas na Fordham University. A ideia para o blog veio quando a professora de Direito começou alguns cursos de moda em Nova York, afinal, se interessava pelo assunto.

Foi sua veia acadêmica que a ajudou a pesquisar sobre o que estava em alta na internet e estudar o mercado, para criar algo que ainda estava faltando nas redes. "Eu quero engajar pessoas de todas as idades que querem pensar e conversar sobre moda, não só consumi-la", disse Lyn para a publicação W Magazine. O nome de seu site foi decidido em um almoço com uma amiga, durante uma Semana de Moda na cidade. Alguns fotógrafos pediram para clicar o look de Lyn e, então, sua amiga comentou: "Você é um ícone acidentalmente".

Seu marido, Calvin Lom é cientista e também se tornou responsável pelos cliques feitos para o blog da professora. "Ele acorda todos os fins de semana de manhã para me ajudar a fazer isso", conta para Cosmopolitan. A norte-americana também é mãe e avó. No começo deste ano, Lyn fechou um contrato com a agência Elite Models e já participou da campanha da marca Mango.