Com Kadu Moliterno no elenco, peça “Três Casamentos e Uma História” é cancelada em Goiânia

Integrando a programação do final de semana na capital, a peça Três Casamentos e Uma História foi cancelada na tarde desta quinta-feira (25). Segundo a organização do espetáculo, a atriz Naura Schneider está enfrentando uma forte infecção de garganta e preferiu fazer uma pausa na agenda. As apresentações seriam realizadas neste sábado (27), às 21 horas, e domingo (28), às 20 horas, no Teatro Sesi.

Dirigida por José Lavigne e com ator Kadu Moliterno no elenco, a atração diversificava a agenda de entretenimento da cidade, que conta ainda com apresentações humorísticas dos atores Marcelo Serrado e Lucas Veloso, filho do comediante Shaolin. As apresentações destes dois últimos espetáculos permanecem confirmadas.

Como ainda não há previsão de nova data para a apresentação de Três Casamentos e Uma História em Goiás, o público que adquiriu ingressos pode solicitar a devolução do dinheiro nos pontos de vendas ou pedir o cancelamento da compra no site compreingressos.com.

A comédia fala sobre o reencontro de Joana (vivida por Naura) com seus três ex-maridos. Para comemorar suas bodas de prata ela soma o tempo em que viveu com cada antigo companheiro - interpretados por Kadu, Carlos Simões e Daniel Blanco - e convida os três para um jantar.