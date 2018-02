Com gosto de Brasil: caipirinha celebra 100 anos conquistando paladares em todo mundo

Um dos mais fortes símbolos da identidade brasileira, a mistura de limão, açúcar, gelo e cachaça que conquistou o mundo celebra cem anos em 2018. A data exata do aniversário é incerta, com divergências entre as fontes históricas, mas o fato é que um ano inteiro parece pouco para comemorar a existência da bebida associada, desde sempre, às festividades. Não existe ...