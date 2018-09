Magazine Com forte dores nas costas, Beth Carvalho faz show deitada e é reverenciada A sambista convive há anos com uma inflamação na parte inferior da coluna

Com fortes dores na coluna, em decorrência de uma grave condição de saúde que vem limitando seus shows há cerca de dez anos, Beth Carvalho se apresentou na noite deste sábado, 1º, deitada. Reverenciada pelo público do KM de Vantagens Hall, no Rio, pelo exemplo de superação, a "madrinha do samba" cantou com o Fundo de Quintal para lembrar os 40 anos do LP "De pé n...