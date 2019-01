Magazine Com espetáculo Acroloucos, Grupo Laheto leva ao palco reflexão sobre sanidade em Goiânia Obra mescla linguagem circense, teatro e dança

Eles juram que é melhor não ser o normal e prometem mostrar no palco, entre piruetas e passos de dança, a beleza do universo que existe debaixo das lonas e dentro de quem fez do picadeiro uma extensão da própria casa. Com texto e direção de Valdemir de Souza, mais conhecido como palhaço Maneco Maracá, o espetáculo Acroloucos, trabalho inédito do Grupo Circo Lahet...