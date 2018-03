Com e sem surpresas

Protagonista de Em Ritmo de Fuga, um dos filmes que concorreram nas categorias edição de som e mixagem de som, o ator Ansel Elgort foi quem anunciou a entrega das duas estatuetas para Dunkirk. Nada menos previsível, visto que Christopher Nolan criou uma das experiências de guerra mais próximas da realidade, trabalhando o som na água, no ar e na terra em três histórias paralelas. Também foi para Dunkirk o prêmio de melhor montagem. A equipe de Blade Runner 2049 venceu nas categorias efeitos visuais e fotografia – esta, fez justiça ao talento de Roger Deakins, que assina trabalhos como Os Suspeitos, de Denis Villeneuve, e Skyfall, de Sam Mendes.

A missão de entregar a estatueta de melhor documentário em longa-metragem foi dada às atrizes Laura Dernn e Greta Gerwig e o anúncio surpreendeu. O tão esperado, e favorito, Visages, Villages deu lugar a Ícaro, produção recentemente vendida à Netflix. O resultado vai contra a possível bronca que a Academia tem com serviço de streaming e com a grande torcida da cineasta Agnès Varda. Aos 89 anos, a mãe da nouvelle vague é a mais velha a concorrer ao Oscar, dirigindo, ao lado do artista JR, o documentário que fala sobre a paixão de ambos pelas imagens.