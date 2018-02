Com diversidade na tela, 11ª mostra O Amor, a Morte e as Paixões chega ao fim batendo recorde

Resultado de um cuidadoso garimpo nos principais festivais de cinema, dentro e fora do Brasil, a 11ª edição da mostra O Amor, a Morte e as Paixões chega ao fim hoje com uma adesão recorde do público. A balanço parcial é que nos últimos 14 dias cerca de 34 mil tenho sido emitidos pelo Lumière Bougainville para a sessões da mostra.

Segundo os organizadores o sucesso, motivado pela diversidade da programação, comprova o interesso do público goiano por um cinema que vai além dos blockbusters. Entre os 116 filmes estavam exemplares de diretores como Kathryn Bigelow e sua violência, o experimental Eugène Green e os satíricos irmãos Coen.

Houve espaço ainda para o fabulesco Guillermo del Toro, o premiado Steven Spielberg e a iniciante Greta Gerwig - nomes que aparecem na lista de indicados ao Oscar 2018. Produções da França, Argélia e Japão dividiram as salas de exibição com filmes da Austrália, da Itália e da Alemanha, entre outros 30 países.

Balanço

Ao todo, foram 107 longas e 9 curtas, um acréscimo de 16 filmes se comparado com a edição passada do festival. Entre exibições inéditas no Brasil, filmes elogiados pela crítica especializada, demonstrações de que o cinema nacional está revigorado e uma homenagem aos 40 anos do mais antigo cineclube de Goiás em atividade, o Antônio das Mortes.

O público também cresceu e quase 4 mil pessoas a mais passaram pela mostra. O professor, crítico de cinema e curador do evento, Lisandro Nogueira, diz que mesmo assim não está satisfeito. “O trabalho não para. Finalizaremos esta edição já pensando na próxima. Queremos trazer mais debates, aumentar as participações de cineastas e inserir mais clássicos na lista de exibições”, planeja.

Diversidade

Outra preocupação é manter o tom híbrido da programação, trazendo diferentes gêneros cinematográficos e estimulando as discussões acerca de temas da atualidade. A afirmação vai fazer todo o sentido para quem ainda quiser aproveitar o último dia do festival emendando, por exemplo, a aspereza do russo Sem Amor, que faz um ensaio sobre uma possível inexistência de vínculos afetivos entre pais e filhos, e a solaridade do italiano Me Chame pelo Seu Nome, que trata o relacionamento homoafetivo com o respeito e leveza.

Ainda mostrando essa versatilidade da programação, seguem ainda hoje em cartaz o novo documentário de Al Gore (Uma Verdade Mais Inconveniente) e uma produção goiana (Paulistas), além do grande destaque do dia no evento: o alemão The Square - A Arte da Discórdia. “Ele foi uma surpresa. Além de mostrar os impasses causados pelas relações de intolerância, o longa aborda a questão do politicamente correto e o impacto das redes sociais nas nossas vidas. É um filme de conteúdo primoroso. Um ótimo exemplo de cinema de alto padrão”, defende Lisandro Nogueira.

A escassez de uma variedade cinematográfica maior nas salas de exibição goianienses, muitas vezes suprida apenas pelo público Cine Cultura, ficou clara no último sábado, quando a maior sala do Lumière Bougainville amanheceu relativamente cheia. Os olhos atentos degustavam com calma as imagens em preto e branco que contavam a história do cineasta Guido Anselm, vivido por Marcello Mastroianni. O filme, escolhido a dedo, era o clássico 8 1/2 (1963), de Frederico Fellini. Hoje, A Doce Vida (1960), outra obra-prima do cineasta integra a grade de encerramento do festival.