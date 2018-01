Com discurso potente de Oprah Winfrey, Globo de Ouro celebra as mulheres

“Boa noite, senhoras e senhores que restaram”, diz Seth Meyers, o apresentador da 75º cerimônia do Globo de Ouro, realizada no hotel Hilton, na celebrada Beverly Hills, na Califórnia, na madrugada de domingo para ontem. O palco brilha, as luzes estão acesas. Tudo como sempre. Mas Hollywood já não é mais a mesma. E, no monólogo de abertura do discurso do também ator e comediante, as cartas já estavam expostas na mesa. Desde 2017, o show biz passa por mudanças drásticas, a partir da força das mulheres, unidas, das acusações contra homens abusivos e poderosos desse mercado – o caso do superprodutor Harvey Weinstein é apenas o primeiro, mas, infelizmente, não foi único nem isolado.

Lady Bird: É Hora de Voar, filme de Greta Gerwig e indicado nas categorias de comédia/musical se mostrou, ao fim do primeiro grande teste, uma força a ser batida. Saoirse Ronan, a protagonista do longa, ficou com o prêmio de melhor atriz. E o filme levou a cobiçada estatueta de melhor comédia ou musical. Questionou-se o fato de Greta não ser indicadas entre diretores. “São só homens”, cutucou Natalie Portman, ao listar os indicados na categoria vencida por Guillermo Del Toro, de A Forma da Água. As vitória de Gary Oldman, pelo papel em O Destino de uma Nação, e Frances McDormand, por Três Anúncios para um Crime, apontam rumos surpreendentes nessa temporada de premiações. Três Anúncios... também sai fortalecido ao ser eleito melhor filme dramático.

Discursos

Não é de se impressionar, quando, na primeira premiação de 2018, sejam elas as protagonistas, mesmo quando um homem é o escolhido como apresentador. Logo de início, a primeira estatueta foi entregue para Nicole Kidman – a sua quarta, aliás –, como melhor atriz em minissérie ou telefilme. “Minha mãe foi uma defensora dos direitos das mulheres. Cada conquista minha é uma conquista dela também”, disse Nicole. “Que possamos mudar o mundo.” Big Little Lies também foi lembrada na categoria de ator e atriz coadjuvantes, para Alexander Skarsgard e Laura Dern, e minissérie.

Laura, que integra o time de grandes atrizes a levar, como par para a festa, uma ativista política, foi também das mais incisivas no discurso ao microfone. “Muitos de nós foram ensinados a não batalhar”, disse ela, em favor das mulheres e das minorias. “Foi a cultura do silêncio a ser normalizada. Eu suplico que nós não só apoiemos os sobreviventes que têm coragem suficiente não só para falar a verdade mas para promover justiça. Mas que possamos proteger e empregar essas pessoas.” A atriz, por exemplo, tinha consigo no tapete vermelho Monica Ramirez, ativista política pelos direitos das trabalhadoras rurais latinas que vivem nos EUA.

É um início de um novo ciclo em Hollywood. Nas categorias dedicadas às produções televisivas – no Globo de Ouro, são escolhidos os melhores da TV e do cinema –, elas dominaram. The Handmaid’s Tale, a série baseada no romance O Conto da Aia, de Margaret Atwood, se impôs. Elisabeth Moss, que já havia sido um estouro com sua personagem forte e libertária em Mad Men – uma mulher à frente do seu tempo para a série de época –, recebeu seu segundo Globo da carreira com o protagonismo de The Handmaid’s Tale. Ao microfone, a atriz fez questão de lembrar os homens que trabalhavam na série. “É desse tipo de homem que a indústria precisa”, disse. “Esse prêmio é para você, Margaret, que teve a força para falar sobre intolerância e justiça.”

A apresentadora de TV Oprah Winfrey subiu ao palco da 75ª edição do Globo de Ouro e marcou a cerimônia com seu discurso sobre racismo, desigualdade de gênero e assédio ao ser premiada com o Cecil B. DeMille Award no evento. “Eu me inspiro em todas as mulheres que tiveram o poder e a força de compartilhar suas experiências pessoais”, disse, sob aplausos. “O tempo dos abusadores já acabou”, decretou Oprah.