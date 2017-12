Com direção de Amir Haddad, Maitê Proença apresenta a comédia A Esposa Ideal em Goiânia

Ao final de cada sessão do espetáculo A Esposa Ideal, a atriz Maitê Proença é cercada por mulheres e homens que se identificam com a história. A ala feminina garante que vai colocar em prática os ensinamentos da desbocada protagonista, a viúva Alice que está em busca do sexto marido. Eles, aos risos, elaboram meios para frear essas mulheres. A atualidade do conto A Mulher de Bath, do britânico Geoffrey Chaucer, que inspirou a peça, é um dos trunfos da comédia em cartaz neste sábado, às 21 horas, e domingo, às 18 horas, no Teatro Madre Esperança Garrido.

Publicado pela primeira vez em 1475, o texto faz parte dos Contos da Cantuária, uma das pedras fundamentais da literatura do Ocidente. Ao ganhar de presente a mais recente tradução do livro feita por José Francisco Botelho, Maitê Proença se apaixonou pela atualidade do conto A Mulher de Bath. Decidiu levar aos palcos o texto - que traz a história de uma mulher religiosa, masl ibertária, que deseja se ver livre do atual marido para se entregar ao amante - e o resultado é a peça que estreou em outubro deste ano.

Ao ler a história que, com crueza e lirismo, graça e deboche, descortina o universo social e cultural da Inglaterra em plena Idade Média, a atriz percebeu que as palavras poderiam, por exemplo, estar na boca das feministas hoje. Tudo, claro, com humor. “A dúvida era como transformar aquilo em teatro. Foi quando chamei o melhor de todos o diretores, o mais contemporâneo e que sabe falar com o público direto na veia, Amir Haddad. Assim, dessas junções felizes saiu nosso espetáculo”, contou Maitê, por e-mail, ao POPULAR.

Haddad é um dos mais experiente teatrólogos do País e deu sua marca à produção. Em cena, o público verá relatos da viúva Alice, que é capaz de rir das próprias desgraças. Os amores, rancores, paixões e vinganças são descritos com graça. A peça aproveita a premiada tradução de José Francisco Botelho, indicado ao prêmio Jabuti em 2014 pelo livro, que buscou inspiração na poesia popular brasileira, do repente nordestino à trova gaúcha, para reviver a exaltação e a grandeza da Idade Média.

No palco, Maitê contracena com o ator Alessandro Perssan. “Ele dialoga comigo, reage, troca o cenário, faz o som, dançamos juntos”, conta. Durante o espetáculo ficam à vista do público elementos como holofotes e cordas. O objetivo é fazer com que a plateia perca a ilusão de estar assistindo algo real e tenha a certeza de acompanhar uma representação. Para Maitê, é uma alegria voltar a Goiânia. “Acho a cidade linda, sempre encontrei-a limpa e arborizada, o povo é muito amável. Sempre fui bem recebida com plateias lotadas”.

SERVIÇO

EspetáculO: A Esposa Ideal

Data: Sábado, às 21 horas, e domingo, às 18 horas

Local: Teatro Madre Esperança Garrido. Av. Contorno, nº 241, Setor Central.

Ingressos: R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia). Com a doação de 1 quilo de alimento é possível comprar a meia.

Posto de venda: Livraria Leitura, Fnac, Lojas Mormaii e Pharmacia Therapeutica

Mais informações: 4141-2270