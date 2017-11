Com diferentes tipos, Hambúrgueres ganham nova cara em busca da atenção do público goiano

A paixão do goianiense pelo bom e velho pit dog justifica o incremento dos cardápios com sanduíches que trazem novas possibilidades gastronômicas. Além disso, um movimento que une a cultura de comer bem ao surgimento de chefs dispostos a valorizar sabores exóticos parece estimular a curiosidade de paladares que preferem produtos menos industrializados. Nesse contexto surgiram, por exemplo, os hambúrgueres artesanais. As novidades giram em torno de misturas inusitadas, do preparo mais sofisticado e da variedades dos tipos e cortes das carnes.

No lugar do hambúrguer de gado bovino, uma porção - moída, temperada e moldada em pequenas bolinhas - de carne de búfalo. Ao invés da picanha e do filé mignon, a costela, a bisteca e a linguiça caseira. Na maioria do casos, a preparação é feita artesanalmente e o processo engloba tanto o corte da carne, passando pela moagem até a forma de grelhar. Opções vegetarianas e veganas também vêm conquistando seu público fiel. Tudo respeitando o preparo rápido e rústico do lanche mais famoso da terra do pit dog.

As inovações fazem parte de um movimento de gourmetização, que transforma versões já conhecidas em opções mais rebuscadas e luxuosas. No caso dos sanduíches, acrescentam-se ingredientes frescos e mais saudáveis, mudam-se a carne, alguns condimentos e o pão - que vai desde o tradicional americano até o mais adocicado brioche, passando ainda pelo escuro australiano, o crocante ciabatta e o cascudo italiano.

Foi apostando no diferente que o empresário André Marchesi conquistou sua clientela. No cardápio da casa que ele administra, hambúrgueres de cordeiro e de búfalo. Molhos especiais, como coalhada seca, pesto de hortelã, maionese de maracujá, de melado de cana e de aceto balsâmico também são pontos fortes do local, instalado na capital há dois anos.

O destaque vai para o Black Sheep que leva pão caseiro, rúcula, tomate cozido com azeite e temperos, hambúrguer de cordeiro e molho de frutas. Outro queridinho dos clientes é o Buffalo, que leva mix de folhas, hambúrguer de búfalo, cebola caramelizada com melado de cana e mandioca palha. “Para dar o ponto do hambúrguer, cuja moagem é feita diariamente, misturamos dez por cento de gordura no momento do preparo”, explica.