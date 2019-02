A carioca Hana é a terceira eliminada do BBB19. O paredão dessa terça-feira (05), porém, foi extremamente disputado com Hariany: 47,98% contra 47,50% respectivamente. A menos votada foi Rízia, que teve somente 4,52%. Com isso, a goiana sobrevive mais uma semana na Casa.

Durante a edição desta terça-feira do programa, o apresentador Tiago Leifert informou que foi necessário analisar as casas decimais para conhecer a eliminada. Após ser anunciada da decisão, Hana, incrédula, chorou muito até se retirar da casa.