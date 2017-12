Com decoração goiana, Praça Cívica recebe apresentações culturais diárias gratuitamente no Natal

Quem passar pelo Centro da cidade não vai ficar imune ao clima de Natal. Enfeites, luzes e elementos regionais dão à Praça Cívica uma nova silhueta, misturando o tradicional vermelho ao amarelo e rosa dos ipês típicos do Cerrado. É que neste ano a tradicional decoração natalina está mais goiana do que nunca e o regionalismo também aparece na programação artística, repleta de nomes locais. O Natal na Praça, que segue até dia 25, e tem programação sempre entre 18 e 23 horas, tem entrada gratuita.

Nesta terça-feira, por exemplo, às 19h30, os alunos da Escola de Música e Artes Cênicas da UFG adicionam canções brasileiras, em ritmo de choro, à clássica trilha encabeçada por Jingle Bells. Em seguida, o coral infantil da Escola Municipal Tereza Zaninni Peixoto, de Nova Veneza, sobe ao palco. Em outros dias, se apresentam também alunos dos Institutos Gustav Ritter e Basileu França, integrantes da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) e do Centro de Estudo Ciranda da Arte, além de nomes sertanejos como Matheus di Pádua e Charlles Solo. Os mágicos Tio Léo e Tom Astro encenam ainda shows de ilusionismo.

Na praça, foi instalada também a já conhecida Aldeia do Papai Noel, onde o bom velhinho chega em carro de boi, em referência à cultura rural e religiosa do Estado. A substituição do trenó fez menção ao tradicional desfile que acontece durante a Festa do Divino Pai Eterno, em Trindade, e foi uma maneira de homenagear a devoção da população goiana. “Levamos em conta também a questão econômica e a necessidade de aproveitarmos elementos já existentes para decorar o local com a maior eficácia possível fez com que procurássemos opções mais rentáveis”, explica Helca Nascimento, diretora de Ações Sociais da OVG, entidade que organizado o evento.

O resultado da economia foi a mistura de peças feitas artesanalmente, por meio de parcerias firmadas com o Instituto Goiano de Folclore e o Sebrae Goiás, entre árvores, bolas e guirlandas. “Temos um trabalho com bordados raros. Com a concepção do arquiteto Marcílio Lemos, decidimos incorporar essa arte à decoração, valorizando as manifestações da cultura popular no Estado”, diz.

Helca explica ainda que a Aldeia recebeu uma cobertura para que a chuva não prejudique a visitação. “Na Aldeia foram instaladas área de alimentação, parquinho com brinquedos infláveis, um presépio, a Casinha do Papai Noel e o palco para apresentações artísticas. Tudo gratuito”, conta. O bom velhinho recebe as crianças, diariamente para fotos a partir das 18 horas.

Presente

Um domingo antes do Natal, dia 17, o ponto alto da programação, a partir das 8 horas haverá distribuição de brinquedos e lanches para crianças carentes no Ginásio Goiânia Arena. Na ocasião, os cantores Zé Felipe e Hugo Henrique ficam responsáveis pelo entretenimento. O evento marca a segunda etapa do Projeto Show de Natal que teve início na última sexta-feira com a apresentação de uma Cantata apresentada pelo Coral Infantil Gustav Ritter, que subiu na marquise do Palácio das Esmeraldas.