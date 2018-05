Magazine Com clima seco, cuidados com a pele devem ser redobrados Principal órgão de defesa do organismo contra agentes externos, a pele acaba sendo vítima dos constantes “ataques” do ambiente

Os meses do outono e do inverno, o clima seco e a baixa umidade levam ao aumento na transpiração corporal. Isso faz com que a pele fique mais seca e menos hidratada. Com a série de mudanças climáticas, entre elas a diminuição da umidade relativa do ar especialmente à tarde, a pele é sempre uma das primeiras a sofrer. Principal órgão de defesa do organismo contra agent...