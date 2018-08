Magazine Com Beyoncé, Vogue tem sua primeira capa fotografada por um negro Tyler Mitchell, de 23 anos, quebra barreira de 125 anos da edição norte-americana da revista

A última das grandes publicações de moda do mundo a revelar sua edição de setembro, a Vogue norte-americana (confirmando os boatos) vem estrelada por Beyoncé em registros do jovem fotógrafo Tyler Mitchell, de 23 anos, um dos mais novos na história da publicação e o primeiro negro a assinar uma capa da revista em 125 anos. Foi uma escolha do própria cantora, que ve...