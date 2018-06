Magazine Com atrações internacionais, Villa Mix Goiânia traz seleção pop Evento musical reúne mais de 15 atrações, entre elas Nick Jonas e Shawn Mendes, em palco montado no estacionamento do Serra Dourada

A fórmula do Festival Villa Mix Goiânia segue grandiosa. Estrutura que não perde em nada para os maiores eventos do mundo, atrações internacionais e um time de estrelas nacional. A abertura da oitava edição é neste sábado (30)e o encerramento, no domingo, em complexo no estacionamento do Estádio Serra Dourada. Os portões serão abertos às 12 horas e o primeiro show deve c...