Com Andy Serkis na direção, 'Uma Razão para Viver' narra a luta de um homem que ficou paralitico

Robin Cavendish tem espírito aventureiro e sempre está em busca de viagens do outro lado do mundo. Um dia, descobre que sofre de poliomielite e, por consequência, acaba perdendo os movimentos do corpo. Mas ele não está só. A esposa, Diana, se recusa a ficar sofrendo em hospitais e os dois partem numa trajetória de esperança e dedicação ajudando a mudar a vida de outras pessoas. Protagonizados pelo casal-sensação de Hollywood Andrew Garfield e Claire Foy, o filme Uma Razão para Viver estreia hoje nos cinemas brasileiros e revela os desafios enfrentados por pessoas com paralisia no início do século passado. O filme é baseado na história de Cavendish, um britânico que contraiu poliomelite na África em 1958 e ficou tetraplégico com apenas 28 anos.

Dirigido por Andy Serkis, o longa-metragem já havia sido exibido em festivais e mostras de cinema dos Estados Unidos. Com roteiro escrito por William Nicholson, o mesmo de Gladiador (2000), de Ridley Scott, o filme também foi escolhido para abrir o London Film Festival. A crítica e o público foram positivos na atuação de Garfield, que mira sua segunda indicação ao Oscar de melhor ator. No ano passado, ele foi indicado pela produção de guerra Até o Último Homem, do ator e diretor Mel Gibson.

Agora, Andrew Garfield protagoniza um drama médico que traça uma história de aventuras e desventuras pela conquista de novos tratamentos e tecnologias para pessoas que sofrem de paralisia. Ambientado nas primeiras décadas do século 20, Uma Razão para Viver foge dos estereótipos dos filmes de drama médico, ao colocar uma história densa e de superação com um olhar mais leve, e até tragicômico, para fugir os clichês dos melodramas.

A relação com a morte, a vida que pode imergir de um trauma de uma doença e os avanços da medicina podem ser vistos na história do longa, que ainda tem no elenco nomes como Hugh Bonneville, Dean-Charles Chapman e Tom Hollander. Ao longo do filme, a narrativa apresenta episódio por episódio a vida de Robin, desde quando conhece Diana, o momento do casamento, até quando ele perde o movimento do corpo. O roteiro descaracteriza aquela impressão de um personagem triste e coitado. “Eu não quero sobreviver. Quero viver da melhor maneira possível”, revela Robin durante a trama.

A mocinha é vivida por Claire Foy, que ficou conhecida pelo público após interpretar a rainha Elizabeth II na série de TV The Crown, produzida pela Netflix. A atriz foi premiada com o Globo de Ouro e o SAG Award, ambos na categoria de Melhor Atriz em Série Dramática. Claire também já havia sido aplaudida pela crítica pelo papel de Ana Bolena na minissérie Wolf Hall, que recebeu nomeações para prêmios como Bafta e Critics Choice Awards.

Primeira mão

Trata-se da estreia do experiente ator Andy Serkis na direção. Ele começou seus estudos universitários com foco em artes visuais, transferindo-se para atuação no último ano da graduação. Famoso por interpretar personagens em computação gráfica, o americano deu vida a Gollum, da franquia O Senhor dos Aneis (2001), e também em filmes como King Kong (2017), Planeta dos Macacos (2014) e nas duas últimas produções da franquia Star Wars (2016). Em dezembro, integra o elenco de Os Últimos Jedi. Além de atuar, Serkis já foi diretor de segunda unidade em diversas produções como na franquia do O Hobbit (2012).