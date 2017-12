Com a palavra, o rei

Quem já foi rei nunca perde a majestade, diriam, se referindo ao palco, os que tiveram a oportunidade de ver, e ouvir, a apresentação de Roberto Carlos no Jóquei. O então produtor artístico, jornalista Arthur Rezende, 74 anos, se lembra com carinho de quando trouxe “o rei” para cantar no clube, em 1965. Anos antes ele tinha lançado os álbuns Splish Splash e É Proibido Fumar, com hits como Parei na Contramão e O Calhambeque. “O clube era extremamente prestigiado. Todo mundo queria estar lá. Outros nomes como Gal Costa, Simone e Fafá de Belém também se subiram ao palco do Jóquei”, conta. Mas a ligação de Arthur com o local vem de outros carnavais. Sócio remido, ele se lembra bem das marchinhas, foliões e fantasias que davam o tom às festas do Momo.