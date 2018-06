Magazine Com a ajuda do bebê: modalidade de pilates ajuda mamães no exercício Mamães podem, com ajuda dos pequenos, retomar – ou a começar – uma rotina saudável após a gestação

Mamadas de três em três horas, curso intenso para entender se o recém-nascido chora por fome, dor ou fralda suja, rituais com o banho. Todas as atenções da mamãe são para ele. Mas é possível se incluir nessa rotina de cuidados. Com apenas um mês após o parto da pequena Mônica, a analista de comunicação Anna Morais, de 31 anos, decidiu que era hora de retomar a ...