Com 6ª maior rejeição da história, Ana Paula é a terceira eliminada do BBB18

A estudante de Jornalismo Ana Paula foi eliminada na noite desta terça-feira (13) do Big Brother Brasil 18 com 89,85% dos 22 milhões de votos totais, recorde desta edição do reality show. O número indica a 6ª maior rejeição da história do programa, que estreou em 2002. No Paredão, que nesta semana foi triplo, a catarinense, de 23 anos, enfrentou os membros da família Lima, Ana Paula e Ayrton, e a ex-atleta Paula. Ela foi indicada para a berlinda pelos participantes do jogo, com sete votos.

Enfrentando problemas durante a semana na casa do BBB18, a família Lima, que chegou ao Paredão após Lucas atender o Big Fone na última sexta-feira (9) e indicá-los, teve a segunda maior rejeição da disputa, com 7,19% dos votos. Paula, indicada pelo líder Diego, ficou em terceiro, com 2,96%.

Ana Paula deixou a disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão após superar um Paredão, ainda na primeira semana. Indicada, à época, pelo líder Mahmoud, a jovem derrotou a cientista política Mara na ocasião.

Restam agora na disputa 14 participantes, além dos dois membros da família Lima, que jogam juntos.