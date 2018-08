Magazine Comédia romântica 'Podres de Ricos' surpreende com US$34 mi em cinco dias nos EUA Aclamada obra de Jon M.Chu teve um orçamento modesto de 30 milhões de dólares

Podres de Ricos tem motivos para festejar. A aguardada comédia romântica da Warner Bros. estreou acima das expectativas, com uma soma de cinco dias de 34 milhões de dólares ao ser lançada em 3.384 cinemas. Com um total no final de semana de 25,3 milhões de dólares, Podres de Ricos ficou perto de Megatubarão, também da Warner Bros. e que arreca...