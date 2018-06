Magazine Comédia “Pagode da Ofensa” é apresentada pela primeira vez em Goiânia Releitura do canal homônimo de comédia do YouTube que tem mais de 300 milhões de visualizações acontece neste sábado no Teatro Madre Esperança Garrido

Releitura do canal homônimo de comédia do YouTube que tem mais de 300 milhões de visualizações, o espetáculo Pagode da Ofensa está chegando pela primeira vez a Goiânia, com apresentação neste sábado, às 20 horas, no Teatro Madre Esperança Garrido. No elenco, estão os atores Eros Prado, Charles Alama, Leandro Sanches e Vinicios Senfrini. Na adaptação para os palcos, eles e...