Magazine Comédia Ana e Vitória traz forma musical à trama Longa escrito e dirigido por Matheus Souza entra em cartaz nesta quinta-feira (2)

Cheio de acordes, mas com uma pegada mais romântica, assim como as vozes e as imagens de Ana Caetano e Vitória Falcão, o longa escrito e dirigido por Matheus Souza entra em cartaz nesta quinta-feira (2) para resgatar a história de Anavitória, uma das mais representativas duplas de pop folk brasileiro na atualidade. O filme Ana e Vitória, que tem ares de musical, volta...