Magazine Comédia 'A Sogra que Pedi a Deus' será reapresentada nesta sexta-feira (28)

A Cia. de Teatro Carlos Moreira reapresenta nesta sexta-feira (28), às 20 horas, no Teatro Carlos Moreira a comédia A Sogra que Pedi a Deus (foto), de Wilson Coca, com Carlos Moreira, Karla Nunes e Italo Moreira. Renato (Italo Moreira) e Flavia (Karla Nunes) programaram uma viagem com seus amigos de infância para o Caribe. Ocorre que a secretária que trabalha com Fláv...