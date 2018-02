Columbus relaciona sutilmente sentimentos dos personagens com traços arquitetônicos

O cinema tem uma capacidade ímpar de tematizar as outras linguagens artísticas. E se isso muitas vezes é feito de forma superficial e apressada, não é o caso de Columbus, filme de estreia do diretor Kogonada, que no ano passado encantou o Festival de Sundance, a meca da cinematografia independente norte-americana.

O enredo é enganadoramente simples. Ao visitar a pacata cidade de Columbus, em Indiana, que é renomada por suas construções de arquitetura moderna, um idoso arquiteto sofre um mal súbito e precisa ser internado. Seu filho Jin (John Cho), com quem ele mantém uma relação fria e distante, se vê na obrigação de ir visitá-lo e esperar por sua recuperação. Lá ele encontra Casey (Haley Lu Richardson), uma jovem entusiasta da arquitetura, que trabalha na biblioteca local, mas que reluta em seguir sua verdadeira vocação e sonhos de vida.

Os dois começam a explorar a cidade juntos, percorrendo os edifícios como obras de arte. Uma tímida amizade começa a nascer entre os dois, onde sentimentos contraditórios e dúvidas existenciais são como que espelhados elegantemente pela linguagem arquitetônica diante deles. A plácida beleza dos edifícios, captada numa fotografia iluminada, vai tecendo um silencioso diálogo com os protagonistas, articulando sentidos ao mesmo tempo poéticos e pessoais.

Columbus é um desses filmes cuja leveza e equilíbrio o faz parecer certas expressões da sabedoria oriental. Tudo é dito com tal delicadeza que o silêncio parece ressoar em significados profundos. As simetrias arquitetônicas vão se descortinando, fazendo contraponto perfeito com incertos caminhos humanos. Saímos com a convicção de que por mais que nossos traçados individuais sejam tortuosos, eles podem se deixar consolar pela harmonia dos espaços físicos e as mensagens escondidas dentro da arte.