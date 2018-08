Magazine 'Coletivo Musical' e 'Palavra de Mulher' agitam o fim de semana em Goiânia Fernanda Guedes, Christina Guedes e Ingrid Goldfeld se reúnem mais uma vez para apresentar dois shows neste fim de semana.

As cantoras Fernanda Guedes, Christina Guedes e Ingrid Goldfeld se reúnem mais uma vez para apresentar dois shows neste fim de semana. O primeiro, batizado de Coletivo Musical, será apresentado nesta sexta-feira (31), às 19h30, na Feira Chocolate com Pequi, no Parque Flamboyant, Jardim Goiás. O show é um resultado de equipe, em que as cantoras juntam-se novamente...