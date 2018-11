Magazine Coletivo Miasombra apresenta clássico Dom Quixote em teatro de sombras A ideia do projeto foi buscar a essência do personagem que existe em cada um e não recontar a história de Miguel de Cervantes

A obra-prima do escritor espanhol Miguel de Cervantes (1547-1616) ganha um novo viés no espetáculo À Sombra de Dom Quixote, adaptação do coletivo paraense Miasombra, que será apresentado nesta quinta e sexta-feira (23), às 20 horas, no Centro Cultural UFG. Pela primeira vez em Goiânia, a montagem não reproduz a narrativa original do romance, mas sim os encontros...