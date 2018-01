Coletivo Canteiro Cultural abre espaço no Setor Sul neste domingo

Goiânia ganha, a partir deste domingo, um novo espaço de produção criativa e artística. O Coletivo Canteiro Cultural inaugura a partir das 15 horas sua sede. A programação conta com muita música, intervenção artística, artes visuais e palhaçaria. A entrada para todas as atrações é totalmente gratuita.

A tarde vai ser regada à música experimental da banda Candeeiro Voador (foto). Formada em 2015, na cidade de Goiás, pelos músicos Arthur Oliveira, Vinicius Morais, Marcelo Andrade, Túlio Santiago, Gabriel Burgarelli e Igor Rezende, a banda tem como referências um mix da música nacional, como TomZé, Nação Zumbi, Cordel de Fogo Encantado, Alceu Valença, Gonzaguinha, Tom Jobim, Sepultura e Natiruts. A discotecagem fica por conta dos DJs Kaster (Brasília) e Múcio.

Além da parte musical, o público também vai curtir a intervenção artística de Fernandinho 2T e Rafael Bala que irão colorir as paredes do Canteiro em uma live paint durante a festa de abertura. Já no mural do áudio visual, serão apresentadas a première dos clipes Freia Stive e Tudo Bem de Noiz por Noiz e os curtas-metragens Dia Sem Fim (Premiado no Festival do Faina) e A Esperada, ambos da Lamparina Lab.

O palhaço Bielito também vai divertir os convidados em uma excêntrica apresentação sobre uma roda com suas técnicas de malabarismo e equilíbrio. A Bambak Instrumentos Artesanais fará exposição de instrumentos de percussão.

O coletivo goiano abriga quatro empresas regionais, a Ch’i - Moda Sustentável, a Lamparina Lab Produtora de Áudio Visual, a Pocket Pockets e a Odésia Hair & Dreads, e tem como objetivo ser um espaço de produção criativa que ofereça à sociedade a possibilidade de acesso à cultura livre e alternativa em diferentes formatos.

SERVIÇO

Evento: Abertura do Coletivo Canteiro Cultural

Data:

Domingo, a partir das 19 horas

Endereço:

Rua 119, qd. F39, lt. 33, Setor Sul.

Entrada franca