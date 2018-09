Magazine Coletânea com trabalho de Chris Cornell será lançada em novembro

O cantor Chris Cornell, encontrado morto em maio do ano passado, aos 52 anos, vai ganhar uma coletânea especial para relembrar momentos de sua carreira solo e nos grupos Audioslave, Soundgarden e Temple of the Dog.Com lançamento previsto para o próximo dia 16 de novembro, o box set Chris Cornell já está em pré-venda no site oficial do cantor e uma música inédita, Whe...