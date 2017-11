Coleção reúne obras do escritor Edival Lourenço

O escritor iporaense e cronista do POPULAR Edival Lourenço (foto) vai lançar, nesta quinta-feira, às 19h30, no salão Dona Gercina Borges, do Palácio das Esmeraldas, a Coleção Edival Lourenço. O box contém quatro obras, cada qual com um gênero diferente: romance, contos, poesia e crônicas. Os trabalhos que com compõem a coletânea são A Centopeia de Neon, Os Carapinas do Sri Lanka, Pela Alvorada dos Nirvanas e Animal Sinistro. Edival afirma que a intenção da coleção é reunir algumas das obras mais representativas de seu estilo. “A ideia vem amadurecendo há muito tempo, mas só se cristalizou quando surgiu o edital para box literário do Fundo Estadual de Cultura”, relata.

A primeira obra da coletânea foi escrita no final dos anos de 1980. No enredo, até Deus é cínico e cultiva a espécie humana apenas para colher as almas e consumir como margarina na torrada. Já Os Carapinas do Sri Lanka contém minicontos de apenas 450 caracteres. O livro Pela Alvorada dos Nirvanas é constituído de um só poema e busca retratar a geração que nasceu na roça e fez uma travessia impensável, para sobreviver no ambiente rarefeito da era tecnológica. Por último, Animal Sinistro é uma coletânea de crônicas que apresentam ao leitor oportunidades de reflexão sobre o modelo civilizatório e ocupacional do planeta. As dificuldades de mudanças e o risco iminente da auto dizimação da espécie.

Edival já publicou livros de poesia, crônica e romance. A Centopeia de Neon, por exemplo, recebeu o Prêmio Nacional de Romance do Estado do Paraná em 1994. Em 2008, foi agraciado com a Comenda Jorge Amado, da União Brasileira de Escritores do Rio de Janeiro, pelo conjunto da obra. Naqueles Morros, Depois da Chuva (Hedra, 2011) ganhou o segundo lugar de romance do Prêmio Jabuti de 2012.

SERVIÇO

Lançamento: Coleção Edival Lourenço

Data: Quinta-feira, às 19h30

Local: Salão D. Gercina Borges, Palácio das Esmeraldas, Praça Cívica

Preço do livro: R$ 50

Entrada franca