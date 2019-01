Magazine Coisa de homem

No passado, catira era dança apenas de homens. Hoje, mulheres e crianças fazem parte de grupos. Uma das explicações para essa exclusividade masculina é na origem da dança. De acordo com alguns folcloristas e estudiosos, a expansão da catira no sertão está intimamente ligada às longas trajetórias dos tropeiros no transporte de gado e alimento entre os Estados. Durante a ...