Magazine Cocada Coral faz show no Evoé Café com Livros Musicistas têm no repertório músicas autorais, com arranjos próprios e influência das expressões tradicionais populares

O grupo Cocada Coral se apresenta nesta sexta-feira, a partir das 20 horas, no Evoé Café com Livros. A banda tem quase dois anos de fundação e é formado exclusivamente por mulheres: Brunna Curupira, Flávia Carolina, Nathalia Kaule, Sarah Menezes e Thaisa Idelmina. O ingresso para a entrada no show com toque intimista custa R$ 10. Todas as integrantes são compo...