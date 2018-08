Magazine Clube Kaikan será palco da 16ª edição do Bon Odori O evento promove a música, a dança e a culinária japonesas

As representações, os sons e a ludicidade da cultura japonesa retratada tão bem por Hayao Miyazaki, em filmes que celebram o Japão de forma sensível e colorida, vão sair da tela e invadir o Clube Kaikan, no Conjunto Itatiaia, em Goiânia. Nesta sexta-feira (24) e sábado (25), o local abre suas portas, a partir das 19h30, para receber a 16ª edição do festival B...