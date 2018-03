Clube do livro: defensores da leitura compartilham experiências

Você é o que lê. A afirmação que dá nome ao projeto encabeçado pelos escritores Gregorio Duvivier, Xico Sá e Maria Ribeiro, pode assustar uma parcela grande da população. Segundo uma pesquisa divulgada pela plataforma Pró-Livro em 2016, se o comportamento do leitor brasileiro defini-lo como cidadão teremos problemas. Os dados mostraram que 44% das pessoas não tinham contato com a literatura e 30% nunca havia sequer comprado um livro. A boa notícia é que nesse cenário ainda é possível encontrar quem viva verdadeiros casos de amor com a leitura. Foi assim, renovando periodicamente seus votos com o ato de ler, que o arquiteto e professor Gustavo Neiva, 64 anos, construiu sua biblioteca, aprendeu a respeitar a literatura e se tornou um comprador compulsivo de livros.

“Essa paixão cresceu comigo. Meus pais liam muito e nos incentivavam, a mim e meus irmãos, a ler todo o tipo de coisa. Hoje consumo desde livros técnicos até literatura infantil, passando por romances, crônicas e contos. Acumulei muitas obras e praticamente moro em uma biblioteca”, brinca. Gustavo tem uma queda especial pela produção literária nordestina e por nomes como Ariano Suassuna, João Cabral de Melo Neto, Jorge Amado e Gilberto Freyre. Foi lendo um jornal que ele descobriu a Confraria dos Bibliófilos e se interessou pela forma diferenciada com o qual o grupo tratava a literatura. A ideia de reeditar obras significativas dando aos exemplares ares de obras de arte agradou tanto o leitor maduro, que valoriza o conteúdo, quanto o leitor menino, que constantemente ficava encantado pela forma.

Nascido em Catalão, interior de Goiás, o professor se lembra com carinho da época em que as bibliotecas faziam parte da realidade das crianças, em especial da dele. No início da década de 60, a mãe de Gustavo reunia semanalmente seus colegas de escolas e algumas crianças da vizinhança em uma espécie de clube de leitura. “Foi aí que conheci Monteiro Lobato, Daniel Defoe e Alexandre Dumas”, lembra. O clube acabou, mas ele manteve a prática de sempre que possível discutir com pessoas mais próximas sobre os livros que está lendo. “A Confraria tem um pouco disso pois decidimos juntos, em debates à distância, a importância das obras que serão publicadas. Os Ratos, do Dyonélio Machado, por exemplo, tem uma valor pessoal incalculável para mim.”

Itens de colecionador

O último lançamento da Confraria dos Bibliófilos, que existe desde 1995 e já reeditou quase 60 obras, é A Hora dos Ruminantes, do goiano José J. Veiga. Pelas mão do artista plástico, também goiano, Amaury Menezes os exemplares, feitos manualmente, se transformam em itens de colecionador. “Todos os livros que reeditamos são ilustrados por pintores, gravadores e ilustradores de renome nacional”, conta José Salles Neto, que há 22 anos fundou a confraria e cuja biblioteca pessoal tem cerca de 15 mil volumes. Ele explica que, depois de comprar os direitos autorais, o grupo, formado atualmente por 350 sócios, confecciona, manualmente, um número restrito de exemplares usando processos utilizados na primeira metade do século 20, o que inclui, por exemplo, impressão tipográfica semimanual. O grupo trabalha agora com um quadro especial de associados e ainda possui cerca de 30 vagas remanescentes.