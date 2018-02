Close no bocão

Como nem só de fantasia se consegue um close certo no bloquinho, o ensaio produzido pelo POPULAR contou com participação do maquiador Evando Filho. Ele seguiu à risca a temática econômica. “Fiz questão de trabalhar com o que já tinha, mostrando que é possível conseguir um resultado legal sem precisar gastar”, explica. Sendo assim, quem tiver em casa o tradicional vermelho, o azul do carnaval passado ou o coral - sensação do verão - não precisa ter medo de errar. “Essa é a época perfeita para se brincar com as cores, exagerar e misturar.”

Devido ao calor que predomina em todas as partes do País nesta época, a dica de ouro de Evando diz respeito aos fixadores de maquiagem, que devem ser usados depois de um bom primer e de uma máscara com efeito matte. Se o desafio é fixar os famosos glitters a saída é usar hidratante labial, cola em bastão, gel fixador ou pomada de cabelo. Para o gran finale: spray fixador por cima de tudo. Para retirar o brilho fita crepe e esfoliante. Na cabeça, rabos de cavalo, tranças e tiaras. “No mercado é fácil encontrar tiaras mais elaboradas com flores e bastante glitter”, garante o maquiador.