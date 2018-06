Magazine Climão entre Marjorie Estiano e Claudia Leitte em ‘Altas Horas’ vira piada na internet Atriz virou meme nas redes sociais com reação durante uma tentativa de interação da cantora

Convidadas do programa Altas Horas de sábado (10), a atriz Marjorie Estiano e a cantora Claudia Leitte se tornaram assunto mais comentado no Twitter após a reação de Marjorie com a empolgação da baiana durante a apresentação da música “Extravasa”. A atriz participou do programa para divulgar seu novo filme, “As boas maneiras”, e já começava a chamar a atenção por pr...