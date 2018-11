Magazine Claudia Leitte desabafa sobre assédio de Silvio Santos no Teleton: 'isso nos fere e dá medo' A cantora disse que se sentiu constrangida e ficou com medo

Claudia Leitte afirmou nesta segunda-feira (12) ter ficado constrangida pelo comportamento de Silvio Santos no palco do Teleton no último sábado (10). O dono do SBT se recusou a cumprimentar cantora dizendo que "esse negócio de abraço me deixa excitado". A cantora se pronunciou através de uma publicação no instagram e fez desabafo: "Aonde quer que eu vá, minh...