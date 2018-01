Clara Santhana: “Clara tinha uma voz tremenda”

Como foi seu primeiro contato com a obra de Clara Nunes?

Foi por meio do repertório que gostava de ouvir no final da adolescência, quando entrei na faculdade. Fiz artes cênicas e tive muito contato e interesse pela cultura afro-brasileira no Núcleo de Estudos das Performances Afro-Ameríndias. A obra gravada por Clara está totalmente ligada a esses temas e fui me apaixonando pela cantora.

Que caminhos te levaram a estrelar o musical?

Foi o encantamento que tive por Clara Nunes. Uma artista que admiro muito, e que durante as pesquisas pessoais que estava fazendo sobre ela, percebi em mim uma grande vontade de fazer um trabalho no teatro sobre sua figura, mergulhando na imensidão das músicas que gravou. Clara teve e tem importância fundamental para a história da música brasileira.

Qual foi seu maior desafio na hora de compor Clara?

Penso ter sido a parte do canto. Afinal, Clara tinha uma voz tremenda, com grande extensão vocal. Estudei bastante e me preparei também fisicamente, já que a peça exige muito de movimentos e danças. Para aguentar a estrada, continuo correndo, fazendo aulas de voz e de dança afro. Alfredo del Penho, nosso diretor musical, também me instruiu vocalmente e Marcelle Sampaio, diretora de movimentos, trabalhou comigo no estudo de aproximação do meu gestual ao da Clara Nunes.

O que os fãs de Clara Nunes podem esperar do musical?

Um olhar muito carinhoso sobre Clara Nunes, cheio de encanto, e um grande mergulho nas músicas cantadas por ela.