Magazine Cláudia Vieira apresenta show em homenagem a Caetano Veloso A apresentação da cantora e resenha com Cleber & Cauan são destaques da programação

Foi Djavan quem criou o verbo “caetanear”. Seja lá o que signifique, deve ser algo de bom. Inspirada na genialidade de Caetano Veloso, Cláudia Vieira apresenta o show Cor Multiplicada, quinta-feira (24), no Teatro Sesc Centro. No repertório, os grandes sucessos do cantor e compositor baiano. Para quem gosta de música sertaneja, o evento imperdível é o Res...