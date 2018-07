Magazine Clássicos em cartaz na capital goiana Apresentação da cantata Carmina Burana e show da Funqquestra são os destaques da programação da cidade

Após a maratona de shows sertanejos e pops do Festival Villa Mix Goiânia, que terminou ontem, a calmaria da música clássica domina a semana. Hoje e amanhã, a Orquestra Sinfônica e o Coro Juvenil de Goiânia vão apresentar, no Teatro Sesi, a cantata Carmina Burana, um dos maiores hits da música erudita. O programa é imperdível para os fãs da música e faz parte do Fest...