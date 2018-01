Clássicos do rock com Digão

O roqueiro Digão, compositor, vocalista e líder da banda Raimundos, é atração principal, nesta sexta-feira, a partir das 20 horas, no Espaço Premium, em Anápolis. Vai abrir o show a banda goianiense Breakdown. Digão vai animar um evento que reunirá food trucks, lojas e tatuadores. No palco, ele deve relembrar a história dos Raimundos que conta com 30 anos de uma trajetória de adaptações e de grandes sucessos, como Mulher de Fases, Puteiro em João Pessoa, A Mais Pedida e Reggae do Manêro. A consagração do grupo veio nos anos 1990 quando o rock brasileiro ainda reinava nas rádios. Nos anos que vieram a seguir, o quarteto brasiliense passou por desfalques e reformulações sem perder o DNA, que aposta no esculacho letrístico e pancadaria sonora como cartão de visitas. Na carreira são mais de 14 álbuns e o trabalho mais novo é o DVD Acústico, gravado em Curitiba em 2016, lançado no ano passado, e que contou com participações de Dinho Ouro Preto, Ivete Sangalo, Alexandre Carlo (Natiruts) e Marcão (ex-Charlie Brown Jr.). Os ingressos custam R$ 35 (pista) e R$ 100 (camarote). O espaço fica na Av. Brasil Sul, sentido Daia, após a Ford. Informações: 99123-0295.