Clássicos do cinema ainda possuem público fiel

Quando o curador da mostra goiana O Amor, a Morte e as Paixões, Lisandro Nogueira anunciou que o evento de cinema traria na programação de sua 10ª edição, no início deste ano, os clássicos De Punhos Cerrados (1965) e Apocalypse Now (1979) marcou mais um ponto junto à comunidade cinéfila. Afinal, não é todo dia que se tem a oportunidade de ver, na tela grande, os jovens Lou Castel e Marlon Brando dirigidos, respectivamente, pelos mestres Marco Bellocchio e Francis Ford Coppola.

A sala lotada em ambas as sessões provou que, mesmo com o crescimento desenfreado e diversificado da produção cinematográfica, os filmes clássicos ainda têm um público fiel. Gente que adora assistir repetidas vezes, mesmo que a certo custo para conseguir, a títulos como Cantando na Chuva (1952), Janela Indiscreta (1954), A Primeira Noite de um Homem (1967), Laranja Mecânica (1971), Taxi Driver (1976), entre outros. Tarefa não tão difícil quando o assunto são os já considerados clássicos modernos como Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças (2004), de Michel Gondry; Onde os Fracos não Têm Vez, (2007), de Joel e Ethan Coen; e A Separação (2011), de Asghar Farhadi.

Amante da sétima arte, a administradora Fernanda Borges Freire, 42 anos, é figura conhecida em mostras de cinema. Em O Amor, A Morte e As Paixões, por exemplo, realizada sempre no início do ano, faz maratona para assistir ao maior número possível de filmes e vibra quando há um clássico na programação. “Revisitar os clássicos é nos alimentar da fonte do cinema como arte e quanto mais pesquisamos e assistimos às obras, mais claro fica a imensurável contribuição delas para a indústria cinematográfica”, diz.

Fã clássica

Assim como as produções, Fernanda é uma fã clássica. Não usa serviços de streaming para assistir a títulos como Sindicato dos Ladrões (1954), 12 Homens e uma Sentença (1957), Um Corpo que Cai (1958) ou Todos os Homens do Presidente (1976), e sempre que possível os adquire em formato de DVD ou blu-ray para tê-los consigo.

A paixão da administradora por cinema é tamanha que deu origem a uma página na qual posta críticas, despretensiosas, de filmes e a um grupo de discussões, formado por amigos que compartilham análises de obras e reflexões sobre o mercado cinematográfico atual. Na estante de Fernanda, um lugar especial para a obra prima de Victor Fleming, ... E o Vento Levou (1939). “O clássico é clássico por vários motivos: por ser normalmente uma obra atemporal, retratar uma parte da história ou se tornar ícone de uma geração. A trama que gira entre Scarlett O’Hara, Ashley Wilkes e Rhett Butler tem tudo isso.”