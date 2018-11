Magazine Clássicos de terror japonês retornam aos cinemas de Goiânia no evento JFX Horror O festival trará uma maratona de filmes do gênero, que começa com títulos recentes da franquia de O Chamado, e os longas A Invocação e A Invocação 2

Sete dias. A sentença mortal da personagem Samara, em O Chamado, tornou-se um marco na cultura pop com o filme americano de 2002, dirigido por Gore Verbinski, baseado na obra do japonês Koji Shiraishi. A história, no entanto, já havia virado filme antes, pelas mãos de Hideo Nakata, em 1998, no Japão. O longa original chamou a atenção, a ponto de ganhar uma vers...