Magazine Clássico 'Grease - Nos Tempos da Brilhantina' completa 40 anos O filme ainda é considerado um dos musicais de maior rendimento de bilheteria nos Estados Unidos

Colocar John Travolta recém-saído de Os Embalos de Sábado à Noite (1977) junto com Olivia Newton-John em músicas animadas e coreografias divertidas foi o pontapé inicial para que Grease - Nos Tempos da Brilhantina se tornasse um clássico do cinema de entretenimento no século 20. A produção, que completa 40 anos neste ano, é um expressivo retrato da cultura americana, vi...