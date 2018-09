Magazine Clássico disco 'Amoroso' de João Gilberto será relançado em vinil 'Amoroso', seu disco mais eclético e universal, tem a bossa nova como linha mestra, mas se expande para outras vertentes sonoras

Amoroso está para a obra de João Gilberto como Kind of Blue para a de Miles Davis: o ápice da sofisticação musical de dois gênios que revolucionaram a música mundial. Se para chegar até sua joia do jazz modal o trompetista americano teve antes de passar pelo bebop e pelo cool, João precisou condensar o samba e inventar a bossa nova (junto com Tom Jobim) até ati...