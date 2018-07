Magazine Cissa Guimarães faz homenagem a filho morto há oito anos Rafael Mascarenhas foi atropelado enquanto andava de skate em um túnel no RJ

A atriz e apresentadora Cissa Guimarães fez um post no Instagram nessa sexta-feira, 20, para homenagear o filho Rafael Mascarenhas, que morreu há oito anos após ser atropelado por Rafael Bussanra dentro do Túnel Acústico, na zona sul do Rio de Janeiro. Mascarenhas andava de skate quando foi atingido pelo carro de Bussanra, que estava em alta velocidade. ...